Por Covid-19 muere Allen Daviau, director de fotografía de ‘E.T.’

Por Redacción

El director de fotografía, Allen Daviau, colaborador habitual de Steven Spielberg en películas como ‘E.T. The Extra-Terrestrial’ y ‘Empire of the Sun’, murió a sus 77 años de complicaciones causadas por el coronavirus.

El cineasta murió en Los Ángeles, en la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, una comunidad de retiro para profesionales del sector donde, según The Hollywood Reporter, ya han perdido la vida cuatro personas por Covid-19.

Originario de Nueva Orleans, Daviau comenzó en el mundo audiovisual rodando videos musicales para grupos como The Animals y The Jimi Hendrix Experience, hasta que coincidió con Steven Spielberg en 1967, cuando rodaron la experimental ‘Amblin’ en plena época hippie y con un presupuesto de 15 mil dólares.

Desde entonces Spielberg y Daviau iniciaron una colaboración que tuvo su momento cumbre en 1982 con ‘E.T. The Extra-Terrestrial’, una cinta considerada actualmente de culto y que en su momento se llevó cuatro premios Óscar de apartados técnicos, pero no logró el de Mejor Película.).

Con información de López-Dóriga Digital