Por cuestionar al edil de Cañada obligan a regidoras a barrer y lavar baños

Por Patricia Flores

Por preguntar la forma en que se gastan los recursos municipales, las regidoras de Servicios Públicos del municipio de San Antonio Cañada, Amada Borbolla Antonio, y de Educación, Verónica Alvarado Ramos, fueron enviadas a lavar baños y a barrer el parque por orden del presidente municipal, Bernardino Aquino Beléndez.

De acuerdo con las regidoras, desde que inició la administración Aquino Beléndez los problemas comenzaron, debido a que el edil le brindó todo el respaldo al tesorero, Juan Téllez Justo, quien se niega a informar la nómina. Asimismo, cuando han hecho alguna petición para algún apoyo, se les ha negado, pues argumenta que es orden del presidente municipal.

Alvarado Ramos señaló que les ha dicho que por ser mujeres, no tienen capacidad para hacer gestiones, por lo que deben hacer cosas de su género, como barrer y lavar baños, o el parque, pues de alguna manera deben justificar el sueldo que reciben quincenalmente y si por alguna razón no lo hacen, se les descuenta.

La citada explicó que ha tenido problemas de salud, aunque ha llevado sus recetas, se le indica que se le harán descuentos por no presentarse a laborar. Agregó que las convocatorias a cabildo tampoco son por escrito, si no que las ponen en un pizarrón y de ahí se informan. Comentó que no tienen un espacio digno para usar como regidoras.

Suplente ejerce cargo si tomar protesta

La regidora Amada Borbolla Antonio afirmó que su caso es más delicado, debido a que no se le permite el ingreso al Palacio Municipal. Externó que desde hace un año aproximadamente se le canceló todo pago y aproximadamente hace cuatro meses fue llamada su suplente, Griselda Degollado Bolaños, a quien sí se le paga el salario, pero quien nunca tomó protesta al cargo.

Las regidoras coincidieron en que la situación es insoportable, y aunque se ha notificado la situación al Gobierno del Estado, sólo se les hizo un llamado a que trabajaran armónicamente, lo que no se ha logrado. Agregaron que hacen responsable a Aquino Beléndez de cualquier daño físico o moral del que pudieran ser objeto.

