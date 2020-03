Por falta de abogado difieren audiencia de imputados de multihomicidio

Por Andrés Sánchez

Debido a que el abogado de dos de los imputados por el multihomicidio de Huejotzingo no se presentó y el otro no tenía conocimiento de la carpeta de investigación, el Juez de Control difirió la audiencia de vinculación a proceso.

Aunque el juicio estaba programado para las 17:00 horas de este martes, inició cerca de las 17:35 en la Casa de Justicia de Cholula, donde la autoridad ratificaría los cargos de homicidio y robo de vehículo contra Pablo de Jesús, Ángel y Lisset.

Sin embargo, a las 17:55 horas, decidió diferirlo por la defensa legal de Pablo de Jesús y Lisset no se presentó mientras que la de Ángel, que es particular, argumentó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) le había entregado dos horas antes la carpeta de investigación, por lo que no tenía correcto conocimiento del caso.

Por lo anterior, el Juez de Control decidió diferirla para mañana, por lo que las tres personas continuarán tras las rejas del Penal de San Pedro Cholula.

Cabe recordar que en la audiencia de imputación celebrada hace unos días el agente del Ministerio Público Detalló que las tres personas detenidas junto con otras más, que no han sido capturadas, interceptaron a los tres estudiantes de medicina, dos de ellos de origen colombiano, y al conductor de Uber que los llevaba a Cholula, donde vivían, en el centro de la junta auxiliar Santa Ana Xalmimilulco del municipio de Huejotzingo.

