Por no cooperar, mujer expulsa a invitados de la posada

Ante la mirada de todos y con micrófono en mano, una mujer se ha vuelto viral en redes sociales al ‘expulsar’ de su posada a los invitados que no contribuyeron con la cooperación del evento.

Más noticias: Multa récord a FC Colonia por mala conducta de aficionados

La reacción en TikTok ha generado opiniones divididas entre los usuarios que han visto el video, que ya cuenta con casi medio millón de reproducciones.

En el clip, la mujer confronta a sus invitados, exhibiendo a aquellos que no pagaron la cooperación de 500 pesos para la posada.

“Nadie lo dice pero todos lo piensan y me mandaron a mi a decirlo: ‘Los que no pagaron a ching** a su madre de la puerta pa’ allá’. Aquí es posada y pura gente conocida, los que no van a pagar cover, sino les gusta a la chinga**”, dijo a los invitados la mujer en medio de la presentación del grupo musical.

Aunque la protagonista del video no explica su decisión, algunos usuarios expresaron molestias y reclamaron su acción, argumentando que exageró la situación por una cantidad de dinero relativamente baja.

Sin embargo, otros apoyaron la acción de la joven, señalando que es algo que muchos han querido hacer pero pocos se han atrevido.

“Yo pague $1000 y estuvo con *** la posada con grupo y todo”, “Ay niña por 500 haciendo show“, “lo que mucha gente a querido hacer pero no se animan”, “Gpi a la posada”, “Ella me representa jaja también lo hice. Me caes ATM muchacha extrovertida, directa, realista y valemadrista”, se lee en la publicación.

Al final, en respuesta a algunos comentarios la mujer dio más contexto a lo sucedió y recalcó que este tipo de evento ya lo había realizado años anteriores con una cuota mayor y nadie se había quejado.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

Te recomendamos