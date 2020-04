Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial cancelan Wimbledon

El torneo de Wimbledon, que se iba a celebrar del 29 de junio al 12 de julio, ha sido cancelado por la pandemia de coronavirus que asola al planeta.

El tercer Grand Slam de la temporada sufre de esta manera su primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial.

“Con mucho dolor la directiva del All England Club y el comité organizador de Wimbledon han decidido hoy que los campeonatos de 2020 van a ser cancelados debido a la preocupación de la salud pública ligada a la pandemia de coronavirus”, dijo el torneo en un comunicado.

La edición número 134 de Wimbledon se disputará del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

Es la undécima vez en la historia que Wimbledon tiene que ser cancelado desde que arrancase su disputa -es el Grand Slam más antiguo- en 1888. Se tuvo que suspender en cuatro ocasiones durante la Primera Guerra Mundial y seis veces durante la Segunda, siendo el club bombardeado por los alemanes en varias ocasiones.

“Con la posibilidad de que las medidas impuestas por el gobierno continúen durante varios meses, creemos que había que actuar de manera responsable para proteger al gran número de personas que hacen falta para preparar Wimbledon”.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt