¿Por qué López Obrador es anti Tik-Tok?

Andrés Manuel López Obrador dio aseguró que es “anti-TikTok”, esto durante la mañanera de este miércoles 07 de septiembre.

El presidente justificó el porqué de su animadversión a la difusión de mensajes a través de la plataforma, mas no a la app.

López Obrador explicó que en TikTok los mensajes que se quieran transmitir son rápidos y en poco tiempo, algo que no va con su forma de ser y hablar.

Así, la forma lenta y cuidadosa que procura el presidente para hablar es la principal razón por la que se declaró en contra de la manera en dar un mensaje en la app china y no de la aplicación en sí.

“Yo soy un anti–TikTok, no es que esté en contra de esa forma de informar. Yo no hablo de corrido, hablo despacio y me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”, afirmó.

Y es que durante la conferencia de hoy, López Obrador fue cuestionado acerca del hábito de lectura de los mexicanos.

El presidente coincidió con el titular del Fondo de Cultura Económica (CFE), Paco Ignacio Taibo II, en que en México la ciudadanía sí lee, pese a que hay encuestas internacionales que dicen lo contrario.

También aprovechó para destacar las acciones de Taibo II para llevar la lectura y grandes obras literarias universales, así como las mexicanas, y no sólo eso sino a un bajo costo.

López Obrador también destacó el Fandango de Lectura, en el que participa su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, con el que escritores acuden a diversos estados a ofrecer una lectura de algún título.

Ahí (en Fandango de Lectura) participa mi esposa, Beatriz, es su contribución y otros escritores van a los estados y leen, y se promueve mucho la lectura, y hay que seguir, no es fácil porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos”.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

