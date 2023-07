Por resolverse situación jurídica de Antonio “N”, presunto feminicida de Aline

Será este fin de semana que se resuelva la situación jurídica del médico Antonio N., detenido como principal sospechoso del feminicidio de Aline, quien fuera su pareja sentimental, localizada sin vida el pasado domingo, en una vivienda de la colonia Maravillas.

Así lo dio a conocer Margarita Garcidueñas Cuéllar, fiscal de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la FGE, quien confirmó que la carpeta de investigación se está integrando por el delito de feminicidio.

No obstante, el delito por el cual quedó imputado el probable responsable no es ese; la fiscal evitó precisar el dato, pero refirió que su representante legal solicitó la duplicidad del término, por lo que será el próximo domingo que se resuelva si queda vinculado a proceso o no.

#Seguridad Margarita Garcidueñas Cuéllar, fiscal de Delitos de Violencia de Género contra las #Mujeres, confirmó que la carpeta de investigación por el caso de Aline está iniciada por #feminicidio; la situación legal de Antonio, el probable responsable, quedará resuelta el… pic.twitter.com/bY9DkygKCe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 13, 2023

El domingo 9 de julio, el cadáver de Aline fue localizado por sus familiares al interior de su domicilio en la colonia Maravillas, y se sabe que horas antes, ella y Antonio habían tenido una fuerte discusión porque ella dio por terminada su relación.

Aline ya había manifestado con su familia, el temor que tenía de que algo le pasara, pues Antonio le reveló -sin que hasta el momento se haya confirmado el hecho-, que había privado de la vida a su anterior pareja sentimental.

Por: Ozair Viveros

Editor: Guillermo Leal