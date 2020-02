Porfirio Díaz aseguró a los mexicanos por 800 billones de pesos

El ex presidente de México, Porfirio Díaz, guardo por 100 años dinero en bancos de Estados Unidos e Inglaterra y que ahora es el momento de ser repartido entre cada habitante que haya nacido en México.

Se trata de una suma superior a los 800 billones de pesos, la cual está en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cual no puede ser sustraído ni ingresado a las arcas federales por no ser recursos locales, ni presupuesto para la nación sino dinero cobrable por cada ciudadano mexicano.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ​ conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en siete ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso, en la historia de México, es denominado como Porfiriato.

Aunque el fondo de inversión ya venció su plazo de 100 años, existen ciertas normas para su repartición en los que es obligación del gobierno federal en turno realizar los trámites internacionales para el reparto equitativo entre todos los mexicanos, aproximadamente 100 millones de ciudadanos.

Cabe mencionar que Enrique Peña Nieto intentó quedarse con una gran parte de dicha inversión, pero esto no fue posible. Andrés Manuel López Obrador tiene interés en “jalarlo” como recurso público federado pero sus asesores no le han explicado o no sabe qué tampoco podrán darle otro uso que no sea el de entregarlo a cada uno de los mexicanos como quedó establecido por el extinto mandatario Porfirio Díaz.

Fuente:5inco