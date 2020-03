Posponen Festival Internacional de Cine en Guadalajara por coronavirus

Por Redacción

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) pospuso su edición número 35 para evitar la propagación del nuevo coronavirus, decisión que se sustentó en el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar el virus como pandemia.

El Festival estaba programado del 20 al 27 de marzo, sin embargo, se pospondrá hasta nuevo aviso.

La directora del festival: Estrella Araiza lo hizo oficial mediante un aviso en Twitter en el que menciona: “Ante el reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud de declarar como pandemia el virus conocido como Covid-19, El Festival Internacional de Cine en Guadalajara pospone su edición 35… Para nuestro Festival, la prioridad es garantizar la seguridad de todos nuestros invitados y asistentes, y ante la incertidumbre que genera el avance del coronavirus en nuestro país, es que se ha tomado la decisión de no continuar en las fechas previstas, pues no podría desarrollarse con la calidad internacional que se requiere”.

“En próximos días se anunciará todo lo relacionado a las implicaciones que esto genera y de qué manera se buscará afectar lo menos posible a todos nuestros asistentes,” Finalizó Estrella Araiza.

Para la edición 35 del FICG ya estaban confirmadas celebridades como Kate del Castillo, la mexicana recién nominada al Oscar: Mayes C. Rubeo, Patricia Riggen, también el homenaje a Héctor Suárez, no obstante, esta fiesta del cine internacional tendrá que esperar para desarrollarse, por el momento no se anunció la nueva fecha para celebrarse.

