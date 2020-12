Video: Potente explosión golpea el centro de Nashville, en Tennessee

Equipos de emergencia de Estados Unidos atienden las consecuencias de una gran explosión registrada en una céntrica calle de la ciudad de Nashville. Los primeros informes señalan que la detonación ocurrió en un vehículo que estaba estacionado en el área, reportan medios locales.

En el video compartido por Buck McCoy, quien vive cerca del área, se muestra el agua cayendo por el techo de su casa, mientras suenan alarmas y se puede escuchar los llantos y gritos de varias personas de fondo.

Police have told us the explosion this morning is linked to a vehicle. It happened outside in Downtown Nashville. Our photojournalist @QuanMcwil_TV received this video from a witness on scene. pic.twitter.com/pbkWfF2njI — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020

“Todas mis ventanas, todas y cada una de ellas volaron a la habitación de al lado. Si hubiera estado allí, habría sido horrible […] Se sintió como una bomba. Era así de grande”, comentó McCoy a AP. Asimismo, agregó que “había unos cuatro autos en llamas y los árboles volaron en pedazos”.

Una larga columna de humo negro se ha levantado en la zona y actualmente, las autoridades están evaluando los daños.

Poco después, la Policía de la ciudad señaló que la explosión fue intencionada aunque inicialmente no había sospechas al respecto e indicó que al menos tres personas han sido trasladadas al hospital con heridas que no amenazan su vida.

Downtown Nashville vehicle explosion pic.twitter.com/yku6Tctz4K — Austin Frisch (@Austin_Zone) December 25, 2020

Asimismo, los agentes confirmaron que el detonación está relacionada con un vehículo y que ocurrió a las 6:30 de la mañana (hora local) de este viernes. Además, señalaron que la investigación cuenta con el apoyo de los organismos de seguridad federales.

An explosion linked to a vehicle occurred at 6:30 this morning outside 166 2nd Ave N downtown. Investigation active by MNPD & federal partners. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

Por su parte, el Departamento de Bomberos pidió a los residentes y otras personas que eviten el área.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

