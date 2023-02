PRD Puebla podría ir solo en 2024: Carlos Martínez

Al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le alcanza para competir solo en las elecciones de 2024 en Puebla, afirmó el dirigente estatal, Carlos Martínez Amador, al asegurar que no están “casados” con la idea de ir en una alianza con el PAN y PRI.



En conferencia de prensa este martes, el presidente del Sol Azteca señaló que su partido cuenta con la estructura suficiente para postular candidaturas propias en todo el estado, a fin de disputar todos los cargos públicos que estarán en juego en el 2024.



En ese sentido, refirió que no habría conflicto si no se llegara a concretar la coalición Va por Puebla con Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), ya que les alcanzaría para contender y ganar por cuenta propia en las próximas elecciones.



“Tenemos cuadros para participar solos, y si es acompañados está bien. Nosotros no estamos casados absolutamente con ninguna idea, creo que tenemos suficiente fuerza para que de ser necesario participar solos en cualquier elección”, comentó.



La declaración de Martínez Amador se da ante los “desaires” que ha sufrido el PRD por parte del PAN y PRI a nivel nacional, ya que fueron relegados de la selección de candidaturas en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.



En el caso de Puebla, las dirigencias estatales de los tres partidos políticos mantienen mesas de trabajo para negociar los lineamientos de la posible alianza electoral.



En días anteriores, Carlos Martínez exigió a sus homólogos no “agandallarse” las candidaturas en Puebla ni reservarlas para las cúpulas partidistas, pues –dijo– debe realizarse un proceso abierto de selección en igualdad de condiciones.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal