Precampañas o campañas son para escuchar a la gente: Armenta

Las precampañas o campañas no deben de servir para agradarle al candidato, sino para escuchar a la gente, afirmó el precandidato de Morena a gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Al asistir al Foro de Inclusión Efectiva, reconocimiento de la diversidad y de la fuerza migrante en compañía de exaspirantes a la candidatura a la gubernatura de Morena, el senador con licencia apuntó que a pesar de buscar la unidad con sus compañeros de partido no significa que busque incondicionalidad o complicidad.

El precandidato del partido vino en alianza con el PT, PVEM, FxM y Nueva Alianza abundó que su intención de continuar con perfiles como Claudia Rivera Vivanco, Julio Huerta, Olivia Salomón es contar con personas que defiendan los derechos humanos de los poblanos.

Más noticias: Edil de Puebla establece reglas para activismo electoral

También señaló que los foros que llevará a cabo en el periodo de precampaña marcará la ruta para no gobernar a “corazonadas”, ni con estados anímicos, por lo que resaltó las cualidades de la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“A mí me emociona, se los digo como hombre, que vayamos a tener una presidenta de la República mujer como Claudia Sheinbaum, me emociona porque he aprendido mucho de las mujeres el orden, la honestidad y que me han enseñado a caminar y ver de frente“, expuso.

Armenta Mier pidió a militantes y simpatizantes de Morena tener fe en su experiencia política y en la función pública, por lo que reiteró diversas políticas públicas que ha impulsado, entre ellos las dirigidas a adultos mayores.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos