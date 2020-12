Inspeccionan predio relacionado a desaparición de Paulina Camargo

Por Andrés Sánchez

Las autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo diligencias al interior de inmueble ubicado en la colonia Insurgentes Oriente de la ciudad de Puebla debido a que supuestamente está relacionado con el caso de Paulina Camargo, quien desapareció en agosto del 2015.

Como también realizan algunas excavaciones con maquinaria pesada, lo mantienen acordonado junto con la calle San Cristóbal para evitar el paso de los curiosos.

Hasta el momento, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional no han informado si han encontrado indicios relacionados con la desaparición de la joven, de la cual el presunto responsable es José María Sosa, quien actualmente está preso.

Cabe recordar que apenas el pasado 9 de noviembre Luis Alberto Sosa, padre del joven, acudió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde denunció por supuestos actos de corrupción contra el ex gobernador Antonio Gali Fayad, el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano.

Así como contra los funcionarios, el Juez Tercero de lo Penal, Francisco Javier Martínez Castillo, Jaime Huerta Ramos, ahora Fiscal de Investigación Regional y los agentes del Ministerio Público Ingrid Jannette Conrado Limón, Omar Monarca Zavala, Omar Pérez Aguirre, Nicolás Flores Figueroa y María Elena Farfán González.

José María Sosa recibió el 13 de febrero del año pasado una sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión por los delitos de homicidio simple intencional y aborto, en agravio de Paulina Camargo, cuyo cuerpo no ha sido localizado por las autoridades de ninguna índole tras desaparecer el 25 de agosto luego que acudieron juntos al doctor.

