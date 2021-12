Premier League suspende 4 partidos más por COVID19

La Premier League suspendió 5 partidos por los brotes de covid 19 en la competición.

Los juegos que serán suspendidos son los del Southampton vs Brentford, el Watford vs Crystal Palace, el West Ham United vs Norwich City y el Everton vs Leicester City.

A ellos hay que sumar el duelo que fue suspendido entre el Manchester City y el Brighton. el cual se jugaría el próximo sábado.

En lo que va de la semana, la Premier League ha suspendido un total de 9 encuentros.

Estas decisiones se toman luego de que el Brentford reportó un brote de COVID, mismo por el que ha cerrado su campo de entrenamiento.

La Premiare League anunció que revisará caso por caso, tomando en cuenta número de jugadores disponibles que tenga el equipo, la gravedad del brote y la forma en que hayan podido preparar el partido.

