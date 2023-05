Premios Tony no serán televisados por huelga de guionistas en EU

Este año no serán transmitidos por televisión los premios Tony, considerados los Oscar del teatro, debido a la actual huelga del Sindicato de Guionistas (WGA) en Estados Unidos.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el WGA negó una solicitud de exención por parte del comité de administración de los premios Tony para permitir que la ceremonia se retrasmitiera por cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+ el 11 de junio.

Aunque los premios sí se llevarán a cabo, medios reportaron que la ceremonia se realizará con un reducido grupo de audiencia sin retransmisión televisiva, pero también podría posponerla hasta que termine la huelga que comenzó el 2 de mayo.

Entre las producciones que esperan obtener un galardón en los Tony están las obras “Shucked”, “Some Like It Hot” y “New York, New York”.

La ceremonia número 76 de los Tony está programada para el 11 de junio en el teatro United Palace en el barrio Washington Heights en Nueva York. La actriz Ariana DeBose, conocida por participar en las película “West Side Story” (2021) y el musical “Hamilton”, será la presentadora de la ceremonia.

