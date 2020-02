Preparan inspección de negocios en Atlixco tras denuncia del auditorio de Oro Noticas

Por Érika González

En seguimiento a un reporte del auditorio de Oro Noticias que denunciaba la existencia de un bar en las inmediaciones de un preescolar y del Tecnológico de Atlixco, René Tetlamatzi, director de comercio municipal, afirmó que el establecimiento cuenta con los permisos correspondientes.

En entrevista para Oro Noticias, Tetlamatzi dijo que el bar está ubicado a la distancia establecida de los espacios educativos, sin embargo, dejó la recomendación al establecimiento de no atender a menores de edad al tiempo de invitar al auditorio a presentar sus denuncias en la instancia correspondiente.

En un recorrido, esta casa informativa se percató que el bar referido inicia actividades a partir de las 6 de la tarde, no obstante, de acuerdo con padres de familia del jardín de niños, hasta el momento no se han presentado incidentes, pues el horario los horarios no coinciden.

Respecto a los transportistas comentó que es un tema que compete al área de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, afirmó que las unidades de Tránsito Municipal harán recorridos continuamente por la zona para verificar que los conductores no transiten en estado inconveniente.

Finalmente, anunció un recorrido por la zona de establecimientos cercanos como tienditas y puntos de venta de comida para verificar que tengan todos los permisos correspondientes.

