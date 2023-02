PrepaTec Puebla es sede regional de FIRST® Robotics Competition

Del 15 al 18 de marzo PrepaTec Puebla será sede del FIRST® Robotics Competition 2023, un concurso de robótica con impacto internacional que fomenta en las y los estudiantes de preparatoria el desarrollo del trabajo colaborativo, creatividad, innovación, responsabilidad y pensamiento crítico.

¿Qué es FIRST ® ?

FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro fundada por Dean Kamen en 1989, cuyo objetivo es despertar el interés de estudiantes de nivel preparatoria, por la ciencia y la tecnología. FIRST® es un socio estratégico de PrepaTec con el que la institución ofrece a las y los estudiantes una formación integral que forja el carácter y les ayuda a generar habilidades para autogestionar sus talentos, fortalezas e intereses, siendo capaces de conocerse, valorarse y potenciarse.

Foto: PrepaTec Puebla.

¿Cuáles serán los retos de FIRST ® este año?

Los retos que enfrentarán los equipos participantes estarán relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible N° 7 de la ONU, que plantea acceso económico, confiable y sostenible de energía para todas y todos. En este sentido, los equipos diseñarán robots que cumplan con estos parámetros para completar las dinámicas establecidas.

Para conocer el tipo de reto que las y los estudiantes tendrán que superar se puede consultar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=0zpflsYc4PA

Cuándo : 15 al 18 de marzo.

: 15 al 18 de marzo. Dónde : Tec de Monterrey Campus Puebla

: Tec de Monterrey Campus Puebla Objetivo: Clasificación a la fase final a realizarse en Houston, Texas, del 19 al 22 de abril.

“A través del tiempo FIRST ha representado una ventana importante para nuestras y nuestros estudiantes, ya que a través de ella se acercan al mundo real de la ingeniería. Bajo reglas estrictas y recursos limitados, las y los estudiantes se enfrentan al reto de diseñar, construir y programar un robot competitivo de tamaño industrial capaz de cumplir con diferentes tareas, procurar fondos y dominar habilidades STEM”, explicó el Director de PrepaTec Puebla, Carlos Velázquez.

Te puede interesar: Departamento de Diseño de la UDLAP realiza el Adobe Day

Para esta edición se espera una participación de 1,346 estudiantes de PrepaTec, que integrarán 31 equipos que competirán en fases regionales en sedes de PrepaTec como Monterrey, Puebla y Laguna.

El equipo de Campus Puebla, 5887 Imperator, está conformado por 10 alumnos, el cual tendrá también actividad en la competencia regional de Monterrey a desarrollarse del 1 al 4 de marzo.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos