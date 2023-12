Presenta MC cuadros a las candidaturas

Activistas, ex panistas y ex líderes de otros partidos serán los abanderados de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones en la entidad poblana.



Durante el primer evento público del precandidato único a la gubernatura, Fernando Morales Martínez, presentó a perfiles como el empresario Rafael Cañedo quien busca la presidencia municipal.



Así como Ramón Fernández, ex líder del extinto partido Redes Progresistas, quien buscará un peldaño en el Senado de la República.



Otro perfil que contenderá es el de Antonio Leal, hijo de la diputada local panista Guadalupe Leal Rodríguez, quien fue presentado por Morales Martínez como un joven “valiente” que a pesar de sus nexos con el blanquiazul decidió buscar una candidatura por una diputación local.



En cuanto a activistas, se encuentra Luz Arredondo del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla, quien también buscará una candidatura por Movimiento Ciudadano.



En este sentido, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Puebla afirmó que en su campaña no “hablará de las causas”, sino que serán perfiles como los de Luz quienes expongan las problemáticas que les aquejan de viva voz.



“No voy a decir como en otros lados yo tengo la causa de los animalitos, eso se acabó, vamos a poner a la gente enfrente”, dijo.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal