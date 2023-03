Presentan ‘Los Sueños de la Niña de la Montaña’ en Teatro de la Ciudad de Puebla

Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada Federal, presentó antes jóvenes poblanas y poblanos su libro ‘Los Sueños de la Niña de la Montaña’, en el Teatro de la Ciudad, esto como parte de las actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez con motivo del mes de la mujer.

Durante la presentación de este libro, Eduardo Rivera Pérez expresó que en esta obra se muestra que “las barreras, los estereotipos, los usos y costumbres, las herencias históricas pueden y deben también algunas de éstas romperse”, a fin de mejorar y superar las condiciones sociales.

Por su parte, Eufrosina Cruz invitó a las y los jóvenes y menores asistentes a entender que “Orígen no es destino” a tomar las riendas de su propia vida y a “que no permitan que nadie les diga que no se puede”.

Esta presentación también contó con la asistencia de: las diputadas federales Blanca Alcalá Ruiz, Ana Teresa Aranda Orozco y Carolina Beauregard Martínez; el diputado local Néstor Camarillo Medina; Carlos Montiel Solana, Coordinador de Regidores; Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; Carlos Martínez Amador, Presidente del Comité Estatal del PRD; Karina Romero Alcalá, Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género; Karla Martínez Lechuga, titular del Instituto de la Juventud del Municipio; así como otros titulares de regidurías y miembros del gabinete municipal.

