Presentan organización “Jóvenes con Claudia”

“Jóvenes con Claudia” expresaron su apoyo a la ex jefa de Gobierno y explicaron que además de asistir a sus eventos masivos, van de puerta en puerta para hablarle a la gente del proyecto de Claudia Sheinbaum.



En conferencia de prensa, un grupo de jóvenes aseguraron que se identifican más con Sheinbaum, debido a que consideran que al igual que ella han empezado muy jóvenes a participar en la política y el activismo.



“Nos preocupan las nuevas generaciones, los pueblos originarios que tengan voz, que sea luchado, tenemos una agenda muy abierta, si nos invitan vamos y jalamos a los amigos, y es padre porque no terminamos, y somos un buen de chavos, y es lo que nos gusta de este colectivo”, declaró Juqui Fernández, una de las integrantes de éste colectivo.



Agregó que su interés personal es que las juventudes sean escuchadas y tomadas en cuenta en los proyectos.



“Eso es lo que nos gusta, que proponemos nuestra idea, uno como joven va y queremos saber qué pasa”, indicó.

#Puebla Presentan "Jóvenes Claudia Puebla", quienes apoyarán a la ex jefa de gobierno en su búsqueda por la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la #CuartaTransformación 🧒🏻👧🏻



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/90rugdzAF4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 18, 2023

Aseguraron que más que eventos masivos, sus actividades se concentran en difundir el trabajo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México en redes sociales, apoyan en la logística de los eventos organizados por los militantes de Morena, en los cuales por lo regular llevan temas que les interesa.



Defendieron de las críticas que ha arrastrado Claudia Sheinbaum en Ciudad de México como los accidentes del Metro, al afirmar que es de las gobernantes que más ha invertido en este medio de transporte.



Sin embargo, comentaron que están abiertos a que en caso de que la ex jefa de Gobierno no es la coordinadora nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, apoyar a otro perfil.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal