Presentarán alumnos examen de diagnóstico al regresar a aulas: SEP

Por Redacción

Una vez que retornen a clases, los alumnos de escuelas públicas presentarán un examen de diagnóstico que no contará para su calificación final, aseguró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

“Los niños al regresar a la escuela van a tener un examen diagnóstico no para calificaciones, no para una evaluación de si pasan o no pasan, sino para saber cómo van en materia de aprendizaje”, precisó Moctezuma Barragán.

“Con base en eso se va a diseñar un curso y el inicio del siguiente ciclo escolar. Si nos atrasamos algunas semanas, en el próximo ciclo escolar lo compensamos con flexibilidad”, expuso el titular de la SEP.

Te recomendamos