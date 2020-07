Presidente de Filipinas recomienda desinfectar cubrebocas con gasolina

Por Redacción

A pesar de que sus asesores han explicado que está bromeando en este tipo de declaraciones, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, recomendó con toda seriedad que la población use gasolina para limpiar sus cubrebocas o mascarillas.

“Los críticos que dicen que ‘Duterte está loco’ son idiotas. Si yo estoy loco, el presidente deberías ser tú, no yo. Lo he dicho antes y lo repito porque es verdad: si no hay alcohol disponible, especialmente para la gente pobre, ir a una estación de gasolina y usarla para desinfectar los cubrebocas”, declaró el presidente.

Harry Roque, su portavoz, ante los comentarios que el mandatario realizó la semana pasada de usar desinfectantes industriales y diésel, declaró: “no puedo creer que tras cuatro años como presidente todavía no le conozcan”.

Cabe recordar que Duterte ha pedido a los filipinos un esfuerzo para soportar las restricciones impuestas en lo que esperan que llegue una vacuna, según su pronóstico, a finales de año.

“Les prometo que, por la gracia de Dios, espero que en diciembre volvamos a la normalidad. Solo tenemos que asegurarnos un poco más. (La vacuna) ya casi está aquí. He estado orando a Dios por una luz guía para que esta gente pueda fabricarla”, declaró el presidente.

