Presidente de Morena relega a sus diputados en foros legislativos

El grupo político de Claudia Rivera Vivanco prepara la realización de foros para construir una agenda legislativa en Puebla; sin embargo, no tomarán en cuenta la participación de los diputados locales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



El dirigente estatal del partido obradorista, Aristóteles Belmont Cortés, anunció que a partir del jueves 9 de junio arrancarán una serie de foros para que la militancia proponga y aporte temas que deberían ser abordados por el Poder Legislativo.



Indicó que entre los temas prioritarios que incluirá la “agenda progresista” se encuentra la violencia de género contra las mujeres; la desprivatización del servicio de agua potable en la capital poblana; así como reformas laborales.



No obstante, durante la presentación de dicho proyecto no estuvieron presentes los legisladores que integran la bancada de Morena en el Congreso del Estado; a excepción del diputado por el distrito 9, Iván Herrera Villagómez.



En cambio, Belmont Cortés se cobijó por los regidores del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, Elisa Molina Rivera, Ángel Rivera Ortega y Carmen Palma Benítez, quienes son afines a la exalcaldesa, Claudia Rivera.



Al ser cuestionado sobre la ausencia de las diputadas y diputados morenistas, el presidente provisional del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) admitió que no tendrán participación activa en la construcción de la agenda, a pesar de que está en el ámbito de su competencia.



En ese sentido, refirió que la dirigencia únicamente se encargará de conformar y entregar los temas prioritarios a los integrantes de la fracción parlamentaria; pero serán ellos quienes decidirán si toman en cuenta, o no, la opinión de la militancia.



“Tenemos la obligación moral de hacer una propuesta a nuestros representantes populares, en este caso a los del Legislativo, de que se atiendan, y plantearles una agenda que abrace las causas sociales”, comentó Belmont Cortés este miércoles.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

