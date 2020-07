Existe mucha gente que vive todo los días poniendo pretextos, personas que no quieren hacerse cargo de sus vidas, personas que lo primero que hacen es evadir la responsabilidad de sus actos y nos regalan a diario un maravilloso pretexto.

Vivir poniendo pretextos todos los días te pueden cambiar la vida para bien y para mal.

Comencemos definiendo qué es un pretexto basado en lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española.

Pretexto: motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer una cosa o para excusarse de no haberla ejecutado. Disculpa.

Basado en lo anterior pongamos un ejemplo. Todos conocemos a alguien que siempre llega tarde a todos lados, una persona que siempre evadirá su responsabilidad de salir temprano de su casa para llegar temprano al trabajo o a una cita. Siempre te dirá que hubo mucho tránsito, que no podía pasar porque había un choque, que si esto o que lo otro. Si tú eres de esas personas pon mucha atención.

Foto Internet.

Cuando damos un pretexto negativo basado en una mentira, buscando que nos disculpen, en primer lugar no sirven de nada, aunque nosotros pensemos que sí. La persona a la cual le fallamos no nos va a creer, en segundo lugar no necesita una excusa por parte nuestra y menos necesita perdonarnos. En pocas palabras, los únicos que quedan mal, son quienes ponen pretextos y más si son frecuentes. Lo más aceptable es reconocer su error y no volver a hacerlo, pues todos podemos tener imprevistos.

Pero ¿qué pasaría si al contrario usáramos los pretextos de forma positiva? ¡Sí, usar los pretextos de forma positiva!

Un buen día, llegué tarde a una reunión de negocios con un amigo, al cual intenté regalarle un hermoso pretexto. Molesto por mi impuntualidad me dijo –Busca pretextos para hacer cosas que valgan la pena-.

Desde ese momento me cayó el veinte, y es que en ese instante mi amigo me había regalado un maravilloso principio de conocimiento y de iluminación. Desde ese día no dejo de buscar pretextos para hacer cosas que valgan la pena, y créanme funciona magistralmente.

Los invito que a partir de hoy nos hagamos responsables de nuestras vidas, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Busquemos pretextos para pasar tiempo con la familia y disfrutarla al máximo, pongamos un pretexto para decirle a esa persona que nos gusta cuanto la queremos. Que tal, buscar un buen pretexto diario para poner nuestro propio negocio y ser libres financieramente. O que les parece, buscar los pretextos que sean necesarios para salir de la rutina y hacer ese viaje que siempre hemos soñado. Estoy seguro que pretextos nos sobran cuando queremos hacer algo que realmente nos gusta, que realmente deseamos o nos apasiona.

Foto Internet.

Basemos nuestros pretextos en el amor a uno mismo, busquemos generar pensamientos positivos que se conviertan en sentimientos que nos motiven a vivir y disfrutar este instante. Que un buen pretexto se convierta en la mejor manera de justificar nuestro éxito en este hermoso camino llamado vida.

Ya tenemos un buen pretexto para vivir felices aquí y ahora.

Soy Emerson Mejía

Los invito a escribirme, emerson_publicidad@yahoo.com.mx.