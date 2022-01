PRI condena a Inés Parra, diputada menos productiva

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, condenó que la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, continúe azuzando a pobladores para manifestarse contra el cobro del DAP, pero sea incapaz de gestionar obras públicas para su distrito.



En entrevista, el también legislador local en el Congreso del Estado reprobó que la morenista sea la principal incitadora de los disturbios sociales que se registraron en diferentes municipios de la Sierra Norte de Puebla.



Refirió que, ante las inconformidades con la aprobación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), Parra Juárez debió acudir al Poder Legislativo a dialogar, y no confundir a pobladores con mentiras y desinformación en torno al tema.



En ese sentido, Camarillo Medina consideró que la diputada federal busca disfrazar su improductividad en la Cámara de Diputados, ya que no se ha interesado en bajar obras en beneficio del Distrito 4 de Ajalpan, el cual representa.



“Va a los pueblos utilizando altavoces y demás engañando a la gente, porque todo lo que dice es falso. No volvió a su distrito y ahora se quiere escudar de esta falta de gestión en un problema que está generando”, acusó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos