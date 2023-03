PRI descarta pago de favores en nombramientos de gabinete

El presidente del PRI en Puebla, Néstor Camarillo Medina, aseguró que los recientes nombramientos en el gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no obedecen a “pago de favores” en favor del tricolor, pues –dijo– se trata de decisiones en beneficio de los ciudadanos.

En entrevista este lunes, el dirigente estatal dijo estar consiente de que las designaciones de Isabel Merlo Talavera y Omar Álvarez Arronte como secretarios de Educación y de Movilidad y Transporte –respectivamente– han generado diversas críticas por tratarse de perfiles ligados al Revolucionario Institucional (PRI).

En ese sentido, defendió los nombramientos de ambos priistas al señalar que son perfiles fuertes, con experiencia y oficio político para dar resultados en la recta final de la actual administración, la cual culmina en el mes de diciembre del próximo año.

El también diputado local refirió que las decisiones de gobierno no son sencillas de tomar y siempre llevan consigo algún costo político, de modo que no pueden poner a consideración de la sociedad las designaciones porque no se llegaría a consensos.

“Difiero mucho de aquellos que lo hacen sentir como un tema más político que de gobernanza; si nos dedicáramos cuando uno es gobierno a consultar todos los nombramientos, pues seguramente nunca podríamos lograr los consensos de nadie”, expresó.

Camarillo Medina reiteró que no se trata de un pacto electoral entre Morena y el PRI, pues a pesar de las diferencias políticas entre ambos partidos, se requiere cerrar filas “en beneficio de Puebla”.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

