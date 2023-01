PRI iniciará proceso de selección de perfiles rumbo al 2024

En el segundo semestre del año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) iniciará el proceso para seleccionar a los perfiles que contenderán en las elecciones del 2024 en Puebla; en tanto, de enero a julio se centrarán en el fortalecimiento de sus estructuras municipales.



El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Néstor Camarillo Medina, adelantó que arrancarán de lleno la repartición de candidaturas una vez que concluyan los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, entidades que renovarán sus cargos públicos el 4 de junio del 2023.



Detalló que los resultados que obtenga el PRI en dichos estados serán determinantes para poner en marcha la estrategia electoral local, de modo que sería a partir del mes de julio cuando designen a los candidatos y candidatas que abanderarán al tricolor en el 2024.



Indicó que el objetivo principal será llegar al mes de octubre con un catálogo completo de cuadros priistas que tendrán posibilidades de ganar, con la finalidad de negociar espacios dentro de la coalición “Va por Puebla”, conformada también por el PAN y PRD.



Mientras llega el segundo semestre del año, el dirigente anticipó que de enero a junio comenzarán a formar bloques de competitividad en los 217 municipios; además continuarán fortaleciendo sus estructuras municipales con la afiliación de militantes.



Posteriormente, en el mes de agosto, llevarán a cabo un curso que será el primer filtro para identificar a quiénes tienen la intención de participar, a fin de que se formalicen sus aspiraciones para someterlos a mediaciones y evaluaciones electorales.



“Lo que vamos a hacer este año es empezar a visualizar dónde podrá participar una mujer, un hombre, un joven; las condiciones actuales de los alcaldes, de cómo van trabajando”, comentó en entrevista con Oro Noticias.

El PRI no ha cedido la gubernatura, asegura.



El dirigente Néstor Camarillo afirmó que en el PRI no han cedido la candidatura por la gubernatura de Puebla al Partido Acción Nacional (PAN), ya que no se han realizado las mediciones y evaluaciones correspondientes de los posibles aspirantes.



Aseguró que hasta el momento nada está escrito, de modo que el tricolor tendría oportunidad de postular a un candidato propio para encabezar la alianza electoral al gobierno estatal; de lo contrario, podrían quedarse con la alcaldía de la capital.



“En el PRI no hemos cedido ningún espacio todavía; es claro que hay ventajas en algunas zonas, pero creo que en ese equilibrio de fuerzas políticas que habría que hacer, es lo que el PRI debe valorar”, dijo.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal