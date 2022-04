PRI no abrirá indagatoria por red de “moches” con Auditoría

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, descartó iniciar alguna investigación interna contra los actores políticos involucrados en el presunto cobro y pago de “moches”, en complicidad con el extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano.

Mientras tanto, el coordinador de la bancada tricolor en el Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, afirmó que los aparentes actos de corrupción podrían involucrar también a alcaldes emanados de otros partidos políticos, por lo que pidió no hacer etiquetas personales.

Las declaraciones fueron emitidas dos días después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta evidenció una presunta red de corrupción entre el PRI y la ASE, pues se habrían cobrado “moches” a cambio de la aprobación de las cuentas públicas de ciertos ediles.

Luego de que el Comité Directivo Estatal (CDE) se deslindó del tema a través de un comunicado, Camarillo Medina señaló que su institución política no será abogado ni encubrirá a los perfiles que actuaron de forma individual.

Aunque se pronunció a favor de que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue los hechos y finque sanciones en caso de resultar necesario, subrayó que la Comisión de Ética y Justicia Partidaria no realizará alguna indagatoria interna, ya que no existen denuncias formales.

A su vez, descartó reunirse con los exdiputados locales Javier Casique Zárate y Jonathan Collantes Cabañas para aclarar el tema, pues –dijo–no hay pruebas de que ellos fungieron como enlaces entre el PRI y la ASE para el cobro de “moches”.

“Permitamos que las autoridades competentes hagan esas investigaciones, porque no hay nombres en realidad, sólo hay interpretaciones. (…) No tendría ni por qué buscarlos, hasta que no haya un señalamiento directo de una institución”, comentó el líder.