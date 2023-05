PRI rinde homenaje a ex gobernador Melquiades Morales

Melquiades Morales Flores, hijo de campesinos, abogado de profesión, originario de Santa Catarina Los Reyes, en Esperanza, ex dirigente estatal del PRI, ex diputado local, ex gobernador de Puebla, ex senador, ex embajador -todos conseguidos bajo los colores del tricolor- dice que en esta etapa de su vida “seguirá siendo priista“.

Los dedos de las manos no alcanzan para enlistar todos los cargos públicos que Melquiades Morales ha tenido a lo largo de su vida. Mientras los dicen uno a uno, Melquiades sólo esboza una sonrisa y de vez en cuando alza las cejas para volver a poner el rostro serio.

Se trata del último gobernador priista que conserva su prestigio en el círculo político, y quizá sea la sobriedad de esta tarde, mientras su partido homenajea sus 50 años de militancia, lo que lo ha salvado de la condena del resto de sus pares, algunos presos, otros desaparecidos de la vida pública.

Y por eso el escenario del homenaje es un auditorio al que este miércoles le han puesto su nombre en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El auditorio está lleno de lo que queda del partido y los colaboradores más cercanos del ex gobernador de Puebla y su familia, como su hermano Jesús Morales Flores, a quien reconocen por ser un operador político impecable.

Su amiga Silvia Tanús, con la única que intercambia palabras al oído, y su esposa Socorro Alfaro, lo flanquean.

El ex gobernador está enfundado en un traje negro, con el que destaca su corbata roja oscura, y su sonrisa es dirigida a un par de niños que, mientras un salón repleto de priistas lo aclama como Melquiades, ellos se regocijan al agregar a su porra la palabra “abuelo”.

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, ha reconocido que es el único ex gobernador a quien le pueden rendir homenaje, junto a su gabinete. Uno de ellos Oscar Aguilar, quien fue director del extinto Instituto Poblano de la Vivienda, y que es el primero en formarse para saludar a Morales Flores.

Camarillo Medina, diputado local, ha usado su intervención para llenar de elogios al ex mandatario, le ha dicho que para él es su “Colosio poblano”, el líder moral del PRI.

Antes de que Melquiades diga algo, han reproducido un video sobre su vida, una fotografía en blanco y negro de su paso como presidente de la Sociedad de Alumnos en la BUAP, su primer paso para inmiscuirse en la política.

Han hecho un recuento de su etapa como gobernador de Puebla, entre 1999 y 2005. Enfrentó un sismo, una inundación y también la evacuación de las poblaciones cercanas al Popocatépetl que, como hoy, su actividad ha puesto a sudar a muchos. En todas las contingencias, dicen, salió airoso, mantuvo la estabilidad política y el crecimiento económico.

“¿Quién soy yo para recibir este homenaje?” pregunta Melquiades Morales, quien dice que el homenaje es para los priistas que lo escuchan.

En ese discurso de menos de 10 minutos, agradece a su familia por el apoyo, y ha lanzado una crítica a las condiciones actuales del país, desde el abandono a la educación, el desabasto de medicamentos, la suspensión de programas y las “calumnias” a su partido, que dice, le han atribuyen todos los males y las corruptelas de México.

Y así defiende al tricolor, al señalar que fue el principal impulsor del desarrollo del país.

“Desafortunadamente hoy vemos con preocupación y tristeza como el esfuerzo de generaciones se ha venido abajo por las decisiones erróneas que se están tomando. Basta echar una mirada para confirmar que en infraestructura solamente tienen prioridad las obras del Ejecutivo, abandonando la red carretera tan importante para el desarrollo del país”, recalca.

Para él, los críticos del PRI todavía necesitan a los priistas –asegura– por su estructura política y experiencia, por lo que llama a no escuchar “el canto de las sirenas”, una crítica a los que han dejado el tricolor.

Melquiades Morales ha resaltado que los cargos que ha conseguido han sido sin “padrinazgos ni palancas”, y así ha pedido a las nuevas generaciones antes de aspirar a algún cargo hacer trabajo político.

“Por mi parte en este tramo de mi vida seguiré siendo priista, contribuyendo con mis actos a la fortaleza del partido y nunca a su deterioro, tenemos PRI para rato y no como muchos quisieran verlo. El PRI aún en oposición hace falta a la república (..?) Muchos priístas dispuestos a dar la batalla por México Puebla y por Puebla ¡Qué viva el PRI”, dice. “¡Qué viva Melquiades!”, le responden.

