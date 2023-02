PRI sin votos para abanderar candidatura a edil de Puebla: Alcántara

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara Montiel, afirmó que el PRI no cuenta con los votos suficientes para encabezar la candidatura de la alianza “Va por Puebla” a la alcaldía de la capital en las elecciones de 2024.



En entrevista este martes, el legislador panista señaló que la marca del Partido Revolucionario Institucional (PRI) va en declive en el municipio de Puebla, pues en el proceso electoral de 2021 únicamente obtuvieron 50 mil votos, lo que representa uno de sus márgenes más bajos.



Bajo ese entendido, puso en duda la postura del dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien en días pasados amagó con romper la coalición electoral en caso de que no se postule a un perfil priísta para encabezar la candidatura a la presidencia municipal.



Al respecto, Alcántara Montiel sentenció que los resultados del PRI no son suficientes para quedarse con la capital poblana, pues sólo logran reunir 50 mil votos cuando se requieren de más de 380 mil para ganar la elección del próximo año.



Además previó que el Partido Acción Nacional (PAN) no estaría dispuesto a ceder el municipio más grande del estado donde actualmente gobierna, por lo que consideró que no se deben exigir espacios sin estar conscientes de la proporción que se requiere.



“Va en declive la marca del PRI en la capital; si se necesitan más de 380 mil votos para ganar y solamente aportan 50 mil, difícilmente veo que ellos puedan encabezar en el municipio de Puebla”, comentó.



El diputado local opinó que la postura del tricolor es una estrategia para “apretar las fichas del tablero” en medio de las negociaciones con el PAN y PRD; sin embargo, subrayó que la repartición de candidaturas debe realizarse con base en números y resultados.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal