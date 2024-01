PRIAN debe dar ejemplos de transparencia, arremete Morena

Como ilógica calificó Olga Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, la petición de la coalición Mejor rumbo para Puebla, integrada por PRI, PAN, PRD y PSI, de evitar que el senador Alejandro Armenta haga apariciones en eventos público “es absurdo, él cumple con su responsabilidad de representar a los poblanos y así lo hará hasta que la ley electoral se lo permita, su cargo es de elección popular y puede en su calidad de senador acudir a cualquier actividad pública en este periodo de intercampaña”.



En entrevista, la líder en Puebla de Morena detalló que la Ley Electoral permite en este periodo de intercampaña el trabajo que realiza el senador Alejandro Armenta “son las tareas propias a su cargo y no incurre en delito alguno”.



Y arremetió en contra del candidato de la alianza opositora “Él sí le dio la espalda a los poblanos, por su hambre de poder, ha obligado al personal del ayuntamiento a cometer delitos por usar recursos públicos en su favor, como acudir a sus eventos en vehículos oficiales y en horas de trabajo, esos sí son actos de incongruencia, no que el senador Armenta siga cumpliendo con su responsabilidad”.



Ante esto, no descartó presentar una denuncia formal en contra de la coalición opositora y adelantó que estará muy atenta a lo que realicen en desacato a la Ley Electoral.

