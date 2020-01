Primer Festival de Luces de Japón en CDMX

Si eres amante de la cultura nipona pero no has tenido la oportunidad de viajar al país, esta es tú oportunidad, pues la Asociación México Japonesa ha traído al país la primera edición de “Lights of Japan”.

En CDMX existe un lugar donde los árboles de cerezo florecen cada año, en Fujiyama 144, Águilas, por ello, el próximo 7 y 8 de marzo el recinto estará preparado para recibir a miles de visitantes en el primer festival japonés, en el cual podrás sentirte como nipón, pues disfrutaras del mejor arte digital y tecnológica que se mezcla con lo tradicional y lo contemporáneo de Japón.

También podrás presenciar presentaciones artísticas y culturales, comprar distintos artículos japoneses y degustar una gran oferta gastronómica. Y aunque falta mucho para marzo, los boletos ya están a la venta.

General 1 día: $130 preventa General 2 días: $240 preventa VIP sábado: $700 preventa (incluye zona especial con mesas y vista preferencial al escenario, barra libre de sake y cerveza nacional de 18:00 a 22:00)

Pero toma tus precauciones, pues se dice que por las condiciones climáticas desfavorables, el evento podría aplazarse o simplemente cancelarse.

Fuente: Chilango