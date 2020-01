Problemas de relaciones entre hombres y mujeres deriva en violencia: Edil

Por Roberto Castillo

Claudia Rivera Vivanco refirió nuevamente a los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, donde resaltó que en el rubro de violencia y el maltrato, éstas ocurren por parte de los mismos habitantes de esta ciudad de Puebla contra las mujeres, por eso es muy importante enfocar las estrategias de manera transversal.

De manera paralela, la edil criticó que de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio haya aumentado un 42 por ciento y atribuyó que tales datos revelan un problema en la relación entre hombres y mujeres en el municipio de Puebla. Cabe mencionar que en los años 2018 solo aumentó un 7 por ciento y en 2019 un 10 por ciento, sólo en la capital poblana.

La edil destacó que hay prototipos de seguridad local, estatal, federal e internacional como la alerta de género enfocados a controlar este tipo de problemas.

Claudia Rivera Vivanco, reiteró que la prostitución debe normarse desde la demanda.

“El tema de la prostitución se tiene que atender desde la demanda, de aquellos ciudadanos que están demandado ese servicio y que pagan por violar, y no se puede llamar de otra manera a lo que se le hace a una persona que no te conoce y no quiere tener relaciones, pero tiene ciertas necesidades, pagas por violarlos, por supuesto se debe regular”.

La edil exhortó que aquellas mujeres que decidan ejercer la prostitución o trabajar en table dances lo pueden hacer, pero nunca por obligación.

Te recomendamos