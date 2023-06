Procesan a Michel “N” por violencia familiar

El ex funcionario municipal y ex candidato a la gubernatura, Michel “N”, fue vinculado a proceso por violencia familiar contra su ex pareja Elia Rojas Villalpando, tras una audiencia de más de 10 horas en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

Lo anterior después de que se negó a asistir en diversas ocasiones a la audiencia de imputación, y con la búsqueda de un amparo federal para evitar la cárcel.

La investigación complementaria tendrá una duración de cuatro meses, de acuerdo con lo ordenado por un juez de control, proceso que llevará en libertad.

A pesar de su amparo, fue obligado a presentarse a la audiencia inicial de imputación desde el 9 de junio del año en curso, de acuerdo con el expediente del Consejo de la Judicatura Federal.

Rojas Villalpando denunció que Michel “N” ejerció violencia física en contra de ella en 2017, y fue hasta 2022 cuando formalizó su denuncia, y le tomó más de ocho meses en el proceso para que se lograra judicializar el caso.

La también activista difundió en redes sociales diversas fotografías en las que mostró las marcas en el cuerpo que le dejó su ex pareja al agredirla.

Michel fungía como secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, tras darse a conocer esta acusación junto a otras denuncias públicas en redes sociales renunció a su cargo y ha estado retirado de la vida pública.

Es un perfil que en su momento fue muy cercano al ex gobernador Rafael Moreno Valle, así como al ex mandatario José Antonio Gali Fayad, pues fue secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.

El político aspiró a la gubernatura en 2018 y contendió arropado por los colores del Partido Verde Ecologista de México.

Michel “N” acumula una serie de acusaciones en su contra, entre ellas enfrenta un proceso por pensión alimenticia y otras denuncias por violencia contra sus ex parejas.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

