Procesan a policías por abuso sexual en Puebla capital

A proceso fueron vinculados los dos policías municipales que fueron detenidos presuntamente por el delito de violación, en agravio de una motociclista, en la ciudad de Puebla.

En una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de Puebla, un Juez de Control tomó la determinación tras confirmar la culpabilidad de Jorge Antonio “N”, de 34 años de edad; y de Fernando Jesús “N”, de 23.

Asimismo, les ordenó a los uniformados cárcel preventiva oficiosa en el Penal de San Miguel, donde permanecerán hasta que les dicte sentencia condenatoria.

Como Oro Noticias lo documentó, la madrugada del pasado viernes 17 de marzo la motociclista, de 21 años de edad, circulaba por las calles de la colonia Historiadores.

Aunque no tenían la facultad porque no son agentes de tránsito, los dos policías municipales le marcaron el alto porque no llevaba casco ni licencia.

Para no proceder de manera legal en su contra, presuntamente obligaron a la motociclista a tener relaciones sexuales.

Tras el hecho, denunció a Jorge Antonio “N” y Fernando Jesús “N”, quien consumó la violación, según las investigaciones, las cuales posteriormente arrojaron que tenía antecedentes de acosar sexualmente a su compañeras.

En consecuencia, ambos agentes fueron detenidos por las autoridades ministeriales.

Por Andrés Sánchez

Editora: Brenda Balderas

