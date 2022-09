Profeco retirará del mercado bebidas rehidratantes ¿Cuáles son?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de bebidas energizantes y rehidratantes comercializadas en México, en el cual detectó que algunas suponen un riesgo para salud del consumidor.

Las bebidas rehidratantes son usadas habitualmente por deportistas y personas con resaca, para recuperar los minerales perdidos.

Por ello, la Profeco llevó a cabo un estudio de calidad para ocho bebidas deportivas, ocho sueros orales y cinco bebidas hidratantes para la edición de septiembre de la Revista del Consumidor.

Pese a los resultados se darán a conocer en unos días, el organismo ya adelantó parte del estudio.

Profeco informó que existen marcas que contienen mayor cantidad de sodio del que señalan en su etiqueta y otras más exceden el nivel de edulcorantes.

Marcas que contiene publicidad engañosa

BioSteel

Esta bebida rehidratante dirigida para deportistas contiene edulcorantes, los cuales no son recomendados para niños. No obstante, no presenta la leyenda de advertencia.

Suerox

Aunque esta bebida es publicitada como bebida con electrolitos orales, y recomendada para infecciones estomacales, no es un suero oral y contiene mucho sodio en su composición.

Por lo tanto, la Procuraduría solicitó el cambio de nombre, en caso de no hacerlo, asistirán a los tribunales para que se cumplan con lo establecido por la ley.

Jumex Sport

El organismo indicó que esta bebida manifiesta contener vitaminas y calcio, sin embargo, Profeco reveló no hallar evidencia de ello en el estudio.

Finalmente, Sports Drink y Rescata serán retiradas del mercado por mostrar irregularidades en el etiquetado.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

