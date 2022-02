Profeco y Comuna clausuran Studio S Salón de Huexotitla

Personal de Normatividad del Ayuntamiento de Puebla y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró este viernes el Studio S Salón de Huexotitla, luego de una denuncia por un tratamiento mal realizado.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, para verificar la clausura y la colocación de sellos.

El pasado 31 de enero, una joven denunció en redes sociales que acudió a realizarse unas mechas en el cabello, pero le trozaron el cabello causando que se le comenzara a caer.

A pesar del mal tratamiento, la joven señaló que la encargada del salón únicamente le ofreció comprarle una peluca para tapar el daño.

“Mi cabello era prácticamente virgen, pedí unas mechas y cuál fue la sorpresa, que me lo trozaron se me cae a pedazos, y la solución al problema es que me daban una peluca!!”, publicó la joven.

“Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente??? Soy profesionista y trabajo en una oficina atendiendo al público”, agregó.

