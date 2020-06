Profesor sorprende a alumnos haciendo examen juntos en Classroom y los reprueba

Durante un examen final por la plataforma Classroom, dos alumnos presentaron el examen juntos, pero no se dieron cuenta que la cámara de su computadora estaba activada, por lo que su treta quedó a la vista del profesor y de todos sus compañeros.

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos.”

“Esto era individual, señores, así es que ya no me manden su examen, está cancelado; violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa”, afirmó el maestro.

Los rostros de los alumnos quedaron grabados, ambos sorprendidos se miran mutuamente, el divertido momento se compartió en redes.

Con información de La Romántica 929