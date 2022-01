Prohíbe IEE participar a 4 partidos en elecciones extraordinarias

El Instituto Electoral del Estado (IEE) prohibió la participación de Compromiso por Puebla (CPP), Fuerza por México (FXM), Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) en las elecciones extraordinarias de Teotlalco y San José Miahuatlán, luego de que perdieron su registro como partidos políticos locales.



En sesión pública, el Consejo General del IEE determinó que las cuatro instituciones políticas estarán impedidas de postular candidaturas en ambos ayuntamientos; mientras que en los comicios de Tlahuapan sólo podrán contender CPP, PES y RSP.



Los consejeros basaron su decisión en el artículo 24 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que no podrán participar en elecciones ordinarias ni extraordinarias aquellos partidos políticos que perdieron su registro antes de la fecha de realización.



Aunque los partidos registraron sus respectivas planillas en los municipios de Teotlalco y Miahuatlán para el proceso intermedio del 2021, los comicios no pudieron llevarse a cabo debido a protestas generadas por simpatizantes de Morena, por lo que serán consideradas como elecciones nuevas.



En cambio, la ley permite la participación de partidos políticos extintos, siempre y cuando hayan postulado candidaturas en elecciones que fueron anuladas, como sucedió en Tlahuapan, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos los resultados del pasado 6 de junio.



Bajo ese entendido, CPP, PES y RSP sí podrán contender en el municipio antes mencionado; mientras que Fuerza por México estará impedido de hacerlo debido a que no postuló a algún candidato o candidata previamente.



“En el municipio de Tlahuapan, donde hubo una nulidad derivada de una sentencia de un tribunal, sí podrán participar los partidos que presentaron candidaturas, aunque ya no cuenten con el registro; pero por otra parte, este proyecto distingue las elecciones que van a ocurrir en los municipios de Teotlalco y San José Miahuatlán, donde no hubo una nulidad de la elección”, explicó el consejero Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga.



Advierten impugnaciones



Ante el acuerdo aprobado por el IEE, las representaciones de FXM, CPP y PES advirtieron que recurrirán a tribunales para impugnar la determinación de prohibir su participación en las elecciones extraordinarias del próximo 6 de marzo.



En intervenciones por separado, acusaron que el organismo vulnera su derecho constitucional de contender en las jornadas elección popular; además de que violan el derecho de la ciudadanía a elegir entre varias ofertas políticas.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

