Prohibición de productos chatarra es insuficiente, se necesita educación: Experta

Por Roberto Castillo

La prohibición de la venta de comida chatarra a menores de edad no ayudará en la disminución de consumo de estos productos si no viene acompañada de un programa de orientación y educación familiar, consideró Lourdes Silva Fernández, directora de la Facultad de Nutrición de la UPAEP.

“Por el hecho de que lleguen a la tiendita y yo no te venda a ti, niño, un menor va a dejar de consumirlo, porque lo va a comprar el papá, porque, además, el niño lo aprendió de los papás, o sea, el niño no lo aprendió solito”, comentó.

En conferencia virtual, Silva Fernández reconoció la decisión del Congreso de Oaxaca para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, sin embargo, consideró que más allá de la prohibición, esta debe venir acompañada.

“Si no viene acompañado de un programa de orientación y educación en la población esto no va a funcionar. La gente o el papá va a ir a comprarlo (el producto), él lo hará, entonces creo que las prohibiciones de los productos no llevan a un resultado positivo”, dijo.

Recordó la regulación de bebidas azucaradas hace diez años en la cual se estableció un nuevo impuesto, sin embargo, solo sirvió para un tema recaudatorio, pues este producto continuó consumiéndose igual.

“Me parece que debe venir acompañado de un programa de educación porque de otra forma no creo que de resultado. Finalmente se prohíbe por prohibirse, tenemos muchas cosas prohibidas y la gente no las respeta”, finalizó.

