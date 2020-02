Promueve Miguel Martínez amparo por eliminatoria para Fiscal

Por Vera Fernández

Luego de ser desechado del proceso para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado (FGE), Miguel Ángel Martínez Escobar promovió un amparo en contra del Congreso Local, mismo que busca suspender la convocatoria.

Este fin de semana, Miguel Ángel Martínez, quien fue diputado local del PRI, tramitó un amparo en el Juzgado Octavo de Puebla, pues señaló que su salida de la contienda fue de forma injustificada.

En el documento que presentó se expone que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local no le notificó de su salida del proceso para ocupar la titularidad de la FGE, por lo que se le negó su derecho de audiencia.

Del mismo modo, el ex legislador priista señaló que el argumento que dio la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para sacarlo de la contienda es inválido, pues el no haber presentado su carta de no inhabilitado y de no antecedentes penales no es motivo para descartarlo.

En razón de ello, dentro del amparo exigió al Poder Legislativo suspender el proceso de selección hasta que se le dé oportunidad de reponer sus documentos faltantes y se respeten sus garantías judiciales.

