Pronostican 25 tormentas durante temporada de huracanes en el Atlántico

La temporada de huracanes del Atlántico será una de las más activas que se hayan pronosticado, informaron meteorólogos estadounidenses este jueves tras elevar a 25 la cantidad de tormentas tropicales con nombre que prevén este año.

Debido a las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas, “este año esperamos tormentas más fuertes y duraderas que el promedio”, dijo Gerry Bell, meteorólogo del centro de predicciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en un comunicado.

Los meteorólogos prevén que 2020 verá la formación de entre 19 y 25 tormentas con nombre, de las cuales entre siete y 11 ganarán fuerza de huracán. Tres a seis de ellas serán huracanes de gran intensidad (de categorías tres, cuatro o cinco), con vientos de más de 178 Km/hora.

BREAKING: @NOAA just updated its 2020 Atlantic #HurricaneSeason Outlook. The forecast calls for a total of 19-25 named storms, with 7-11 becoming #hurricanes. This is the first time NOAA has predicted as many as 25 named storms for a season. More: https://t.co/MPjZIxICNb pic.twitter.com/pQYGWyGThG