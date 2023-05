Proponen castigar la usurpación de identidad y fraudes cibernéticos

La diputada panista Aurora Sierra propuso modificar el Código Penal de Puebla para castigar la usurpación de identidad y así tener más herramientas contra los fraudes cibernéticos, pues actualmente estas acciones han ido en aumento y no hay una sanción establecida, lo que ha aprovechado la delincuencia para operar.

Durante la Comisión Permanente, la legisladora presentó su iniciativa que busca castigar con penas de dos a 10 años de prisión a quien cometa el delito de usurpación de identidad, el cual consiste en obtener para sí mismos o terceros datos personales en perjuicio de un tercero para suplantar su identidad con el fin de obtener un beneficio para sí o un tercero o para la comisión de cualquier delito.

Además de la cárcel, propuso una multa de 250 a 400 Unidades de Medida de Actualización, sin perjuicio a otras penas de otros delitos que resulten, explicó.

Y aumentarán en una mitad las penas en el caso de que una de las personas que cometan este delito tenga licenciatura o ingeniería relacionadas a la informática, telemática o áreas afines, por lo que deberán dejar de ejercer entre uno y cinco años.

En su exposición de motivos, señaló que se han registrado casos de personas que han sido víctimas de fraude cibernético, mientras compran en línea, lo cual ha propiciado el robo de datos.

También consideró que la necesidad de acreditar la identidad en instancias gubernamentales y empresas ha dejado vulnerables a la ciudadanía que entrega sus datos.

“Debemos buscar soluciones que detengan el auge la usurpación de identidad de nuestras poblanas y poblanos, ya que desafortunadamente el Código Penal no establece penas por robo de identidad, el vacío se convierte en cómplice de los delincuentes, ya que no saben que no recibirán un castigo jurídico“, mencionó.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal