Proponen reformar ley para evitar que postulen a delincuentes en Puebla

El Gobierno de Puebla impulsará una reforma a la Ley Electoral del Estado que dé mayor injerencia a los órganos electorales para evitar que delincuentes sean candidatos a un cargo de elección popular.

Así lo manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que las modificaciones no serán discriminatorias ni violarán la presunción de inocencia, sin embargo dijo que una carta de antecedentes no penales no es suficiente para deducir que los candidatos son gente honrada.

Y es que -consideró- ante diversos hechos públicos se requiere un análisis más profundo sobre los perfiles que postularán los partidos políticos para ganar las elecciones de 2024, de lo contrario podrían poner como candidato a otro familiar del líder huachicolero, Antonio Martínez Fuentes, alías “El Toñín”.

Señaló que en 2018 y 2021 el partido Pacto Social de Integración (PSI) puso a delincuentes como candidatos a alcaldes en los municipios de Tecamachalco y Quecholac, Inés Saturnino N. y José Alejandro N., éste último hermano de El Toñín.

Sin embargo, dijo que el PSI no es el único partido que postula a delincuentes como candidatos, al referir que en 2018, José Alejandro N. buscó presionar a Morena para ser su abanderado por la presidencia municipal de Quecholac, lo cual rechazaron debido a sus vínculos, pero el PAN sí lo aceptó, aunque fue inscrito por las siglas del PSI.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

