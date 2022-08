Fred Savage de “Los Años Maravillosos” es acusado de acoso y agresión sexual

El actor Fred Savage, protagonista de la serie “Los Años Maravillosos”, suma al menos seis quejas en su contra por acoso y agresión sexual, lo que ocasionó su despido del reboot de la serie.

De acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter, dichas quejas fueron los motivos que llevaron a la cadena ABC a deslindarse por completo de Savage.

Las quejas fueron presentadas por seis mujeres de su equipo de trabajo de forma anónima, quienes revelaron que el actor tenía un comportamiento indebido en el set.

También aseguraron conocer “dos lados muy diferentes de Savage: un compañero carismático, aparentemente solidario, y otro con un ego mucho más oscuro”.

A esta queja se unió una ex empleada de Savage, quien contó a detalle un desagradable episodio que vivió durante una salida con el actor.

La joven explicó que en un momento de la noche se dirigió al baño y al salir, el actor la esperó, luego la empujó contra la pared “con ojos de muertos”, la besó sin su consentimiento.

Tras salir a la luz los señalamientos en su contra, Fred emitió un comunicado en el que asegura que los incidentes que se mencionan jamás ocurrieron.

“Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido”, escribió.

Por: Redacción

Edición: Susana Osorio

