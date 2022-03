Protagonista de ‘The Boys’ es detenido por agresión

El actor protagonista de la serie The Boys, Antony Starr fue detenido por golpear y amenazar de muerte a una persona en un bar de Alicante, España.

Una vez detenido, el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante condenó al actor a 12 meses de prisión y a una indemnización de 5.000 euros.

El actor ha sido sometido a un juicio rápido donde se ha alcanzado la conformidad entre su defensa y la fiscalía, reportó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Se suspendió la pena de prisión, esto si el actor no vuelve a delinquir en dos años y a debe abonar la indemnización en las próximas 72 horas.

Starr ha pasado las dos últimas noches en los calabozos de la comisaría provincial de la Policía Nacional de Alicante hasta que esta mañana ha sido puesto a disposición judicial.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según relató la víctima, estaba en un bar y ahí encontró al actor en estado de ebriedad. No lo reconoció, pero era evidente su embriaguez pues comenzó a hostigarlo.

Él le pidió al acompañante de Starr que lo tranquilizará, pero en ese momento el protagonista de The Boys lo insultó y lo empujo para que saliera del lugar.

Como la víctima se defendió, el actor comenzó a golpearlo en la cara, primero con los puños y después con un vaso, golpe que lo noqueó.

Cuando Starr fue echado del local, la agresión continuó fuera, donde estaba esperando al joven:

“No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho”. Entonces fue cuando volvieron a pelear mientras Starr le amenazaba de muerte, hasta que apareció la policía.

Cuando la víctima, que responde al nombre de Bathuel, denunció los hechos en la Comisaría Provincial de Alicante, se quedó de piedra al descubrir que su agresor era un actor de televisión muy conocido. Creyó que era una broma.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: