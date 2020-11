Video: Estalla protesta en Nueva York, rechazan administración de Donald Trump

Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en Nueva York durante manifestaciones en Manhattan en rechazo a la administración de Donald Trump y en las que pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Sobre las 20:00 h local, los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista”, cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Here just south of Central Park this evening with dozens of protesters here to call out systemic inequities regardless of who wins the election. Speaker says both parties have engaged in voter suppression against Black people in the US pic.twitter.com/3YCxTcOXHR