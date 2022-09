Protestan contra festival en Parque Ecológico

El gobierno de la ciudad intervendrá para cambiar de sede el Festival Tecate Comuna, evento que podría dañar a la flora y fauna que vive en el Parque Ecológico, según las denuncias de activistas.

Así lo informó el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, tras la manifestación de este martes por parte de habitantes de la zona contra el festival de música que se realizará en un mes.

“Vengo a dar mi palabra como presidente municipal de que no se va a llevar a cabo este evento, la empresa no ha tenido ningún permiso del gobierno de la ciudad y no puede llevar a cabo el evento”, señaló.

Y es que durante la ceremonia para conmemorar la Gesta Heróica de los Niños Héroes, un grupo de personas protestó contra el evento, por lo que el edil los atendió y se comprometió a no dar permisos.

Sin embargo, Rivera Pérez precisó que el evento no corre a cargo de su gobierno, sino de Convenciones y Parques, organismo descentralizado.

A su vez la secretaría de Medio Ambiente precisó que la dependencia no otorga permisos para este tipo de eventos.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

