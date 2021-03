Protestas de mujeres donde hay explosiones iniciaron en nuestro gobierno: AMLO

Por redacción

Este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las protestas de mujeres en las que hay explosiones o algún tipo de expresión violenta comenzaron durante su gobierno.

“Hay muchas maneras de protestar en forma pacífica, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, no usar martillos, no incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores, antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo y noble (los conservadores) se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno”, comentó.

Hay muchas maneras de protestar de forma pacífica y hasta de insultar, pero no tirar bombas ni usar martillos o incendiar porque eso es lo que quisieran los conservadores: @lopezobrador_. pic.twitter.com/qXw4swID8F — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 8, 2021

Por otro lado, respecto a las críticas que ha recibido en los días pasados por no “romper el pacto patriarcal”, el mandatario afirmó que él ya lo ha hecho, rompió el pacto pero “con la oligarquía”, puesto que a las grandes corporaciones ya se les cobra lo que antes se les perdonaba.

Las críticas hacia AMLO sobre este tema crecieron después de que decidiera no hablar sobre las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, quien ha sido señalado de abuso sexual y violación, y que recientemente ha lanzado su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

