Prototipo de ventiladores de VW no han sido avalados por Cofepris

Por Alejandra Olivera

Hasta el momento, el prototipo de ventiladores fabricado por la Volkswagen no ha sido avalado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, dichos instrumentos no servirían para realizar las intubaciones que requieren pacientes con Covid-19 en terapia intensiva.

Así lo manifestó el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que los respiradores que realizaría la armadora alemana podrían servir para brindar tratamientos a personas contagiadas, pero que no presenten complicaciones.

No obstante, indicó que el sistema hospitalario estatal requiere ventiladores para enfermos en etapa crítica, cuyos precios son de hasta un millón 200 mil pesos y que incluso su administración iba a comprar 50 ventiladores, pero en la ficha técnica detectaron que eran de los que no sirven para entubamiento, por lo que se canceló la adquisición.

“Entiendo que la Volkswagen tienen un prototipo elaborado, pero no usaremos ningún prototipo que no esté autorizado, porque puede que provoque una secuela (…) Y no van a ser de los ventiladores que sirvan para terapia intensiva”, expresó.

Cabe mencionar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refirió que la armadora alemana está en proceso de fabricación de ventiladores mecánicos, los cuales donará al Ejército Mexicano, esto tras suspender sus actividades de producción de vehículos por la contingencia sanitaria.

Te recomendamos